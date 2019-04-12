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Дело о 12-миллионной взятке в Министерстве обороны передано в суд

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Московская городская военная прокуратура передала в суд дело бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина, задержанного в прошлом году по подозрению в получении взятки размером в 12 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры РФ.

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ. Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — отмечается в сообщении.

В 2016—2017 годах, по версии следствия, Куксин брал деньги со своего подчиненного, обещая взамен содействие карьерному росту и общее покровительство.

Должность директора департамента аудита государственных контрактов военного ведомства он занимал с июля 2017 года.

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