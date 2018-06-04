Медведев назвал условие для транзита газа через Украину
- 05 июня 2019, 16:27
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа, однако при одном условии.
По его словам, таким условием должны быть благоприятные коммерческие отношения между двумя странами.
Это сотрудничество должно быть прагматичным, — отметил премьер на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.
Медведев также добавил, что сотрудничество между Москвой и Киевом должно развиваться в том случае, «если для этого сложится необходимый фон».
Россия надеется, что у нового руководства Украины «прагматичность возобладает над политическими спекуляциями», подчеркнул глава российского правительства.
Напомним, договор «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в 2019 году. Россия готова продолжать транзит через Украину, но только на своих условиях.
Как сообщал «Ридус», во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из приоритетных целей своей внешней политики противодействие завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». В этом деле он заручился поддержкой властей Польши.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с этим отметил, что Украина с Польшей выступают против «Северного потока — 2», поскольку боятся, что российский газ пройдет мимо них, сообщает газета «Новые Известия».
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