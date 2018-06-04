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Медведев назвал условие для транзита газа через Украину

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа, однако при одном условии.

По его словам, таким условием должны быть благоприятные коммерческие отношения между двумя странами.

Это сотрудничество должно быть прагматичным, — отметил премьер на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.

Медведев также добавил, что сотрудничество между Москвой и Киевом должно развиваться в том случае, «если для этого сложится необходимый фон».

Россия надеется, что у нового руководства Украины «прагматичность возобладает над политическими спекуляциями», подчеркнул глава российского правительства.

Напомним, договор «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в 2019 году. Россия готова продолжать транзит через Украину, но только на своих условиях.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из приоритетных целей своей внешней политики противодействие завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». В этом деле он заручился поддержкой властей Польши.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с этим отметил, что Украина с Польшей выступают против «Северного потока — 2», поскольку боятся, что российский газ пройдет мимо них, сообщает газета «Новые Известия».

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Астрономы рассказали о новых исследованиях черной дыры

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  • 05 июня 2019, 16:36
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Райс в Техасе в своей лаборатории создали плазменную струю, с помощью которой можно изучать строение черных дыр.

В ходе исследований удалось получить данные о ее плотности, температуре, длине и когерентности.

Эти параметры помогают сравнить лабораторную плазму с той, что находится в космосе, — пояснили астрономы.

С помощью полученной плазменной струи можно будет изучать астрофизические объекты на расстоянии световых лет. Напомним, что плазма — это разгоряченная смесь электрифицированных атомных частиц, которая играет ключевую роль в эволюции звезд и черных дыр.

В качестве эксперимента ученые направили 20 отдельных лазерных лучей на пластиковую мишень, чтобы нагреть плазму, которая потом под давлением расширялась, создавая плазменную струю длиной 4 мм с напряженностью магнитного поля более 100 Тесла.

Для сравнения, это в несколько десятков тысяч раз сильнее обычного магнита. На сегодняшний день лазерные лучи, созданные в Лаборатории лазерной энергетики, являются самыми мощными и способными фокусировать огромные энергетические импульсы на очень маленьких объектах.

Сейчас мы хотим провести интересный эксперимент с Национальной установкой зажигания в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, в которой имеется не менее 192 лазерных лучей — половина из них может внести вклад в плазменное лазерное кольцо, пояснили исследователи.

С помощью нового эксперимента получится создать большой радиус, и, соответственно, произвести длинную струю. Этот процесс поможет выяснить, при каких условиях плазменная струя является самой сильной.

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