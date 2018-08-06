В Подмосковье несовершеннолетняя девушка выпала из окна

В Подмосковной Ивантеевке несовершеннолетняя девушка выпала с балкона квартиры в новостройке по Хлебозаводской улице.

Инцидент произошел в четверг, 26 июля, третьем часу ночи. Пролетев несколько этажей, она ударилась о козырек подъезда и осталась на нем лежать. На место оперативно прибыл наряд полиции, а затем и скорая помощь.

«Девушка осталась жива, но получила травмы, у нее сломана нога. Она была в шоковом состоянии, умоляла поднявшегося к ней на козырек подъезда полицейского „не сообщать в полицию“, и кричала от боли», — сообщил «Ридусу» очевидец происшествия.

Совместными усилиями медики и полицейские сняли девушку с козырька подъезда, донесли до кареты скорой помощи и госпитализировали.

Ранее «Ридус» писал о случае, когда в подмосковной Балашихе двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже и чудом остался жив.