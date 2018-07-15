Задержан подозреваемый в зверском убийстве женщины в Раменском

Сотрудники полиции задержали мужчину 1981 года рождения, который подозревается в жестоком убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

«Только что злоумышленник был задержан», — сообщила ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сейчас его доставляют в СК для проведения с ним следственных действий.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, мужчина нанес женщине 1992 года рождения более 10 ножевых ранений на глазах ее ребенка и еще нескольких детей, после чего скрылся и пытался спрятаться в лесополосе под Ногинском.

Ранее сообщалось, что, получив несколько ранений в область сердца, женщина скончалась до приезда скорой. Ее 4-летнему сыну, находившемуся в состоянии сильнейшего шока, потребовалась госпитализация.