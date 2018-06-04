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В подмосковном Раменском мужчина зверски убил женщину на глазах у ее сына

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В подмосковном Раменском неизвестный мужчина нанес смертельные ножевые ранения 25-летней Натальей Б. на глазах у ее маленького сына, сообщает РЕН ТВ.

По свидетельству очевидцев, молодая мама гуляла с ребенком на детской площадке во дворе одного из домов по улице Лесная.

Из припарковавшегося рядом автомобиля вышел крепкий мужчина и, подбежав к женщине, стал без слов наносить ей удары ножом.

Получив несколько ранений в область сердца, Наталья Б. скончалась до приезда скорой.

По данным телеканала, ее 4-летнему сыну, находившемуся в состоянии сильнейшего шока, потребовалась госпитализация.

Нападавший скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск, введен план «Перехват».

Как считают местные жители, с Натальей Б. расправился ее сожитель.

Сотрудники полиции уже обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Он бросил машину на севере Ногинска, приводит РЕН ТВ сообщение ГУ МВД России по Московской области.

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