В подмосковном Раменском мужчина зверски убил женщину на глазах у ее сына
- 25 июля 2019, 20:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В подмосковном Раменском неизвестный мужчина нанес смертельные ножевые ранения 25-летней Натальей Б. на глазах у ее маленького сына, сообщает РЕН ТВ.
По свидетельству очевидцев, молодая мама гуляла с ребенком на детской площадке во дворе одного из домов по улице Лесная.
Из припарковавшегося рядом автомобиля вышел крепкий мужчина и, подбежав к женщине, стал без слов наносить ей удары ножом.
Получив несколько ранений в область сердца, Наталья Б. скончалась до приезда скорой.
По данным телеканала, ее 4-летнему сыну, находившемуся в состоянии сильнейшего шока, потребовалась госпитализация.
Нападавший скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск, введен план «Перехват».
Как считают местные жители, с Натальей Б. расправился ее сожитель.
Сотрудники полиции уже обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Он бросил машину на севере Ногинска, приводит РЕН ТВ сообщение ГУ МВД России по Московской области.
Войти через социальные сети: