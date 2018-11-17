Соперник погибшего Максима Дадашева отказался от гонорара за бой

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок против Максима Дадашева, который умер от полученных в этом бою травм, сообщает boxingscene.com со ссылкой на представителя пуэрториканца.

«„Мне не нужен этот чек“, — такими были первые слова Матиаса», — цитирует издание представителя.

Как отмечает портал boxingnews24.com, гонорар Матиаса составил 75 тысяч долларов.

Кроме того, победа техническим нокаутом над Дадашевым предоставила пуэрториканцу возможность претендовать на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Как писал ранее «Ридус», последствием травмы, полученной россиянином в поединке с Субриэлем Матиасом, состоявшегося в американском Оксон-Хилле в ночь на 20 июля, стал отек мозга. В результате Дадашев перенес двухчасовую операцию. Ему удалили часть черепа, чтобы снять отек.

От полученных травм 28-летний спортсмен умер в США 23 июля. Не выдержало сердце.

Как позже стало известно из Instagram-аккаунта скончавшегося боксера, во время злополучного поединка Дадашев перенес инсульт, но решил продолжать бой. Эту версию высказал врач, делавший российскому спортсмену трепанацию черепа. По мнению медика, инсульт наступил во время боя. По всей видимости, это и стало причиной нарушения координации Дадашева, о которой ему говорил тренер.