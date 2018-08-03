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Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных во время боя травм

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© facebook.com

© facebook.com

В США скончался российский боксер Максим Дадашев, получивший черепно-мозговую травму во время боя, состоявшегося в американском Оксон-Хилле в ночь на 20 июля.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Как писал ранее «Ридус», последствием травмы, полученной россиянином в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, стал отек мозга.

В результате Дадашев перенес двухчасовую операцию. Ему удалили часть черепа, чтобы снять отек.

Максим Дадашев — серебряный призер чемпионата России 2013 года. На профессиональном ринге 28-летний боксер провел 14 боев, в которых одержал 13 побед, из них 11 — нокаутом.

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