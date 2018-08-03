Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных во время боя травм
- 23 июля 2019, 18:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В США скончался российский боксер Максим Дадашев, получивший черепно-мозговую травму во время боя, состоявшегося в американском Оксон-Хилле в ночь на 20 июля.
«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.
Как писал ранее «Ридус», последствием травмы, полученной россиянином в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, стал отек мозга.
В результате Дадашев перенес двухчасовую операцию. Ему удалили часть черепа, чтобы снять отек.
Максим Дадашев — серебряный призер чемпионата России 2013 года. На профессиональном ринге 28-летний боксер провел 14 боев, в которых одержал 13 побед, из них 11 — нокаутом.
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