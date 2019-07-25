Экс-министра обороны Грузии задержали по обвинению в попытке госпереворота

Лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили, занимавший пост министра обороны при президенте Саакашвили, был задержан сотрудниками МВД, сообщил представитель партии Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали по дороге в тбилисский офис партии, куда он ехал на своем автомобиле.

«По нашей информации, Окруашвили задержан по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20−21 июня», — цитирует Саникидзе «Интерфакс».

Как отмечает агентство, несколько дней назад Окруашвили обратился в суд с иском, в котором потребовал арестовать акции телекомпании «Рустави 2», владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. Окруашвили утверждает, что все акции принадлежат ему, а Халваши является лишь доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

В МВД Грузии подтвердили факт задержания Окруашвили в связи с обвинением в штурме парламента и попытке госпереворота, передает «Интерфакс». По сообщению ведомства, в связи с этим делом задержаны 17 человек.

По данным РЕН ТВ, экс-министру, занимавшему в 2004—2006 годах пост главы МВД и другие посты, грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

Телеканал также напоминает, что ранее за организацию беспорядков был лишен иммунитета депутата и помещен под домашний арест Никанор Мелия, состоящий в «Едином национальном движении» — партии сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные выступлением на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские.