Русские голубые кошки с зелёными глазами очаровали тысячи людей

В Сети прославились две русские голубые кошки с кличками Хафи (Xafi) и Аури (Auri), которые обладают шелковистым мехом серебряного цвета и невероятными изумрудными глазами. Кошачий дуэт обзавёлся уже 120 тысячами подписчиков в Instagram, где каждая новая фотография красивых животных собирает тысячи лайков и комментариев.

Кошки-красавицы живут в семье британцев Аннекен (Annaken) и Тим (Tim) и их часто спрашивают, как они отличают своих питомцев, которые выглядят, как близнецы.

Хафи родился в апреле 2016 года, на год раньше сестры Аури. Однако сейчас кошки сравнялись в размерах и отличить их можно только по другим менее значительным признакам, например, у Аури круглая морда, широкие уши и шерсть немного темнее, у Хафи лицо более угловатое, а уши вытянуты вверх — рассказала хозяйка русских голубых красавиц изданию BoredPanda.

Кроме небольших внешних различий, хозяева говорят, что кошки отличаются характером и поведением.

Хафи более ласковая и уютная по сравнению с нахальной и озорной Аури, которая заработала прозвище «клепто-кошка» за кражу всяких мелочей. Неженка-Хафи более ориентирована на человека, а ещё она немного неуклюжая, а вот Аури — довольно независимая особа и очень мускулистая, подтянутая и спортивная. Но они обе — самые милые и любящие друг друга кошечки, которых я когда-либо знала — говорит Аннекен, которые ведёт кошачьи странички в соцсетях.



Пушистые сёстры также отличаются темпераментом. По словам хозяйки, Хафи немного стесняется камеры, а вот Аури наслаждается вниманием и освоила несколько впечатляющих поз.

Мне потребовалось немало времени, чтобы развить навыки фотографирования кошек. Самое сложное — это снимать их двоих вместе. Мы используем лакомства и игрушки, чтобы заставить их позировать и смотреть в камеру. Сейчас я делаю всё меньше таких фотографий и предпочитаю снимать кошек в естественной среде, когда они заняты своими кошачьими делами — улыбается хозяйка.



Интернет-пользователи, тем временем, не устают петь дифирамбы русским голубым кошкам и восхищаться их пленительными глазами глубокого зелёного цвета.

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