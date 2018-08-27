Москвичи испугались новостроек

Покупатели московских квартир стали переключаться на «вторичку» из-за опасений по поводу затягивания сроков строительства новых домов после ввода правила об обязательных экскроу-счетах для девелоперов.

«Покупатели не могут спрогнозировать, как скажется нововведение на достройке и сдаче объектов, поэтому переключаются на предложения на вторичном рынке», — цитирует «Лента.ру» директора агентства недвижимости Екатерину Никитину.

Издание ссылается на статистику риелторов, согласно которой 12,4% москвичей, ранее планировавших покупку новостройки, в июле 2019-го занялись подбором альтернативы в старом фонде. При этом покупатели предпочитают квартиры в домах, построенных после 2000 года, поскольку по своим качественным характеристикам они мало уступают новостройкам.



Напомним, с 1 июля в России начали действовать новые правила покупки квартир в новостройках с обязательным использованием эскроу-счетов, которые призваны защищать дольщиков от недобросовестных застройщиков.

По новой схеме, деньги покупателей квартир хранятся на сберегательных счетах эскроу, а застройщик получает доступ к ним только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства. При таких условиях банк выступает финансовым гарантом дольщиков.

Есть у такого подхода и оборотная сторона: застройщикам приходится вести строительство за счет собственных средств или банковского кредита, что повышает конечную стоимость жилья и крайне осложняют работу небольших строительных компаний, которые могли предложить рынку проекты поинтереснее, чем типовые панельки от компаний-гигантов. По данным исследования компании PriceWaterhouseCoopers, в районах массовой застройки жилье при новой схеме подорожает на 3%, а в точечных проектах — на 3,8%, что соразмерно инфляционному приросту.

Ранее «Ридус» писал о том, что передел рынка жилой недвижимости после введения новых правил покупки квартир в новостройках может обернуться для покупателей крупными неприятностями.