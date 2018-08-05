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России предсказали целую армию обманутых дольщиков

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) располагает данными о том, что по итогам 2019 года рынок строительства новостроек могут покинуть до 30% мелких и средних застройщиков, оставив после себя 7,8 млн кв. м недостроенного жилья.

«Девелоперы, признанные банкротами, по итогам 2018 года не смогли завершить в РФ строительство в целом 3,6 млн кв. м жилья. Но это не предел, портфель потенциальных банкротов достигает 7,8 млн кв. м. Массовый уход мелких и средних застройщиков может начаться уже летом», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет РАСК.

7,8 млн кв. м жилья — это 156 тысяч средних по размеру 50-метровых квартир, примерно столько строится жилья во всей Москве за один год. Для сравнения: суммарная площадь пяти корпусов крупного столичного жилого комплекса «Алые паруса» составляет 125 тысяч кв. м, разница — в шестьдесят раз.

По данным издания, самая тревожная ситуация у 111 застройщиков, которые в 2018 году были признаны несостоятельными. На их балансе находится 3,6 млн кв. м незавершенного строительства, или 77 800 квартир. 

Напомним, в декабре 2018 года Минстрой внезапно ужесточил правила продажи квартир в новостройках, буквально перевернув сложившиеся правила рынка строительства жилья. Суть нововведений заключается в передаче денег за квартиры от покупателя к застройщику через эскроу-счета в банках. При этом деньги застройщик сможет получить только после завершения строительства, в противном случае банк вернет деньги покупателю.

Фактически застройщикам с 1 июля 2019 года придется выполнять все работы на заемные средства, что повлечет за собой рост цен для конечного потребителя. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, примерно треть застройщиков не сможет получать кредиты и вынужденно покинет рынок. По этой причине многие эксперты ожидают рост цен на жилье.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему удорожание ипотеки не является плохой новостью и имеет и положительные последствия для всех участников рынка.

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Комментарии (2)

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 07:19

    Это хорошо

  • Small 47fdacc12d
    Romekсегодня, 09:56

    Вообще словосочетание "обманутые дольщики" звучит не так страшно как это есть на самом деле. У людей рушится вся жизнь, с учетом уровня стоимости жилья относительно средних рекльных зарплат. Люди влезают в пожизненные долги, кто то возможно даже продает старое жилье и живет в съемном на последние деньги, чтоб только дождаться новой квартиры. А ее нет и не будет. Надеюсь ситуация улучшится.

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