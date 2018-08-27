Программа материнского капитала может стать бессрочной

Первый замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко предложил сделать материнский капитал бессрочной мерой поддержи рождаемости в России.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — цитирует Вовченко РИА Новости.



По словам чиновника, в ведомстве выступают и за то, чтобы размер выплат по маткапиталу постоянно индексировался, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».



С 1 января 2020 года материнский капитал планируется увеличить до 470 тысяч рублей. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи рублей.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Ранее в Минтруде призывали продлить программу материнского капитала как минимум до 2024 года. Позицию ведомства поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года, и отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Во время недавнего опроса ВЦИОМ почти 80% россиян выступили за продление программы материнского капитала. При этом в ближайшие годы число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% из-за демографической ямы 1990-х годов, так что серьезного роста нагрузки на бюджет из-за этой социальной программы не предвидится.