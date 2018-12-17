КНДР пригрозила остановить процесс денуклеаризации

КНДР может навсегда отказаться от планов по денуклеаризации Корейского полуострова, если власти США не прекратят усиливать политическое и экономическое давление на Северокорейскую республику. Такое заявление Института по делам США при МИД КНДР в воскресенье опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Если высокопоставленные представители американской администрации считают, что смогут заставить нас отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта, — говорится в тексте документа.

По данным представителей ведомства, с момента заключения исторического соглашения между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном американские власти восемь раз вводили новые ограничительные меры против компаний и отдельных граждан Северной Кореи, а также сотрудничающих с ними резидентов России и Китая, передает ФАН.

В Институте по делам США также обратили внимание на постоянно появляющиеся в прессе заявления американских политиков, которые, по мнению северокорейского МИД, носят явно оскорбительный характер, пишет издание «Взгляд».

США должны наконец понять, что максимальный нажим на КНДР не даст результатов, и с искренностью подойти к выполнению сингапурского совместного заявления лидеров двух стран, — отмечено в документе.

Как ранее сообщал «Ридус», первая в истории встреча руководителей США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидерам двух стран удалось договориться о денуклеаризации полуострова в обмен на американские гарантии безопасности северокорейского режима.

С тех пор Пхеньян уже угрожал Вашингтону отменой достигнутых договоренностей, упрекая американскую сторону в отсутствии видимых шагов на пути к снижению уровня напряженности в регионе.

Несмотря на эти сложности, президент Трамп неоднократно настаивал на том, что его отношения с северокорейским коллегой носят доверительный характер, сравнивая свою официальную переписку с Кимом с «любовными» посланиями.

В ноябре государственные СМИ КНДР сообщили об успешно проведенном испытании «ультрасовременного оружия», технические характеристики которого до сих пор неизвестны.