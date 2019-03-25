найти ×
   
  • USD
    63.77
  • EUR
    72.59
СохранитьСохранено0
×

-116911

Спецпрокурор Мюллер не смог доказать сговор Трампа с Россией

Small f78f8d6c11

© wikimedia.org​

Министерство юстиции США обнародовало незасекреченную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал подозрения в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией с целью вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Изучив доклад Мюллера, генеральный прокурор США Уильям Барр пришел к выводу, что доказательств препятствия правосудию со стороны Трампа во время расследования «вмешательства» в американские выборы не найдено, пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сам президент Трамп и члены его администрации в Белом доме расценили выводы Мюллера как доказательства собственной правоты. «Нет [доказательств] сговора, нет [доказательств создания] препятствий [правосудию], полная и окончательная реабилитация. Сохраним Америку великой!» — написал Трамп, по обыкновению, в своем Твиттере.

«Выводы министерства юстиции — это совершенное и полное оправдание президента Соединенных Штатов», — добавила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отреагировали на публикацию доклада и в России. «Демократы все равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты — им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера», — написал в Твиттере сенатор Алексей Пушков. «Теперь в США появляется простор для новых безумных теорий заговора, как названная ниже: „сам Мюллер вступил в сговор с Путиным“. Браво за остроумие», — добавил Пушков.

В Кремле от комментариев воздержались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не ознакомился с итогами доклада Роберта Мюллера.

Напомним, Роберт Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Расследование продолжалось 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам, однако никто из них не был уличен в том, что является участником сговора Трампа с Россией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:53

    Сначала они трясли пробиркой "со спорами сибирской язвы", вторглись, развали страну, распалили регион, убили Хусейна. Потом признались, что никакого биологического оружия в Ираке не нашли. Потом они устроили скандал с вмешательством в выборы, натравили на Россию Европу, ввели санкции, арестовывали наших программистов по всему миру. Теперь у них не нашлось доказательств. Что-то напоминает ситуацию, когда человека сначала казнят, потом начинают вести следствие. Дебилы, б...

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
10248948читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
29035834читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

280704434читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

4024018читать позжечитаю позже