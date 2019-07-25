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Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

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© Ingo Wagner/DPA/TASS

© Ingo Wagner/DPA/TASS

Немецкий актер, режиссер, сценарист и продюсер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским и американским коллегами — Сергеем Шойгу и Марком Эспером.

Ироничный коллаж Швайгер опубликовал в своем фотоблоге. Шойгу и Эспер на нем выглядят нормально, а Аннегрет Крамп-Карренбауэр изображена в виде воющей домохозяйки со шваброй в руках. «Эпично!», — подписал коллаж Швайгер.

Фото Крамп-Карренбауэр настоящее, оно осталось с карнавала, в котором она участвовала в феврале 2019 года. Феминистки и журналистки немедленно обвинили Швайгера в сексизме и выразили уверенность, что новый министр справится со своими обязанностями не хуже мужчины.

В свое оправдание актер заявил, что что он создавал этот коллаж, а просто нашел в Сети и решил поделиться со своими подписчиками смеха ради. По его словам, картинка «говорит сама за себя».

Ранее Тиль Швайгер выступал за отмену введенных Берлином антироссийских санкций и заявлял, что властям ФРГ нужно стараться налаживать отношения с Россией.

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заняла кресло министра обороны Германии после того, как предыдущий министр Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Еврокомиссии. Осенью 2018 года Крамп-Карренбауэр возглавила правящую в ФРГ партию «Христианско-демократический союз» вместо Ангелы Меркель. Теперь у нее высокие шансы стать новым канцлером Германии на выборах осенью 2021 года, поэтому Меркель могла «подарить» своей вероятной преемнице пост министра обороны в качестве «ступеньки» в карьерной лестнице.

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