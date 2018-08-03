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В Перми чиновница избила ногами спавшего на земле бомжа

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© pixabay.com

© pixabay.com

Чиновница краевого управления Росреестра избила ногами в Перми спавшего у входа в учреждение бомжа, сообщает АиФ-Прикамье.

По словам женщины, запах, исходивший от бездомного, «задушил всех девочек, невозможно дышать».

Свой поступок она также объяснила тем, что здание, у которого спал бомж, является памятником истории архитектуры.

Кроме того, чиновница сообщила, что социальные службы отказались от этого бездомного, пишет издание.

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