Малайзийский военный раскрыл попытки ФБР и Киева забрать черные ящики MH17

После крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году военным Малайзии пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики, которыми пытались завладеть США и Украина.

Об этом рассказал в документальной ленте голландского журналиста Макса ван дер Верффа руководитель той операции полковник Мохамад Сакри.

По его словам, украинские власти заблокировали малазийцам доступ к месту катастрофы. «Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — приводит слова Сакри РИА Новости.

В результате группе из 11 человек, возглавляемой Сакри, удалось прибыть к месту крушения самолета раньше представителей из Австралии, Нидерландов и Украины, благодаря чему малайзийцы первыми получили черные ящики.

По словам Сакри, с просьбой передать черные ящики к властям Малайзии обращалась СММ ОБСЕ, но получила отказ. После этого к Сакри пришли агенты ФБР и попросили его показать черный ящик, на что полковник ответил «нет». Кроме того, в Киеве правительство Украины пыталось «заставить его оставить им черные ящики», но тоже получило отказ.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что установила и задержала водителя перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук» автотягача, из которого, по мнению украинской стороны, был сбит малайзийский Boeing.

До этого стало известно, что Международная следственная группа приобрела у неизвестных посредников корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский лайнер.

Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.