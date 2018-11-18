Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину по всем предъявленным обвинениям, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Экс-министр обвиняется в хищении более 11 миллиардов рублей.

По версии следствия, будучи министром, Кузнецов создал Московскую областную инвестиционную трастовую компанию (МОИТК). Она привлекала деньги на рынке, строила объекты, а если у компании возникали долги, рассчитывался по ним областной бюджет. Стратегическим партнером МОИТК стала российская «дочка» американского холдинга «РИГ-групп», которую контролировала жена Кузнецова, гражданка США Жанна Буллок. Эта компания приобретала в Подмосковье земельные участки для строительства.

За годы МОИТК обросла таким количеством девелоперов, субподрядчиков и дочерних фирм, что было сложно понять, где заканчивался бизнес «РИГ-групп» и начинались финансовые операции Московской области.

В 2008 году Кузнецов покинул пост министра и переехал в США, а в областном бюджете образовалось 176 миллиардов рублей долгов. МОИТК признали банкротом и ликвидировали.

На Кузнецова завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.



После возбуждения дел все имущество Кузнецова в России было арестовано: восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля. Впоследствии на таможне в Санкт-Петербурге перехватили две сотни принадлежащих Кузнецову предметов искусства общей стоимостью 50 миллионов долларов.



Следственный комитет России предъявил обвинение Кузнецову в июне 2010 года. Экс-чиновника объявили в федеральный, а позднее в международный розыск. Он был заочно арестован решением суда.

В 2013 году французские правоохранители задержали Кузнецова близ города Сан-Тропе по запросу российских коллег. Его и его теперь уже бывшую супругу обвинили в легализации во Франции криминальных доходов.

В ходе следствия были арестованы несколько объектов недвижимости, приобретенных Кузнецовым и Буллок во Франции. Впоследствии суд Лиона выпустил экс-министра.

Кузнецова перевели в Париж. Там он проживал в своей квартире под наблюдением полиции. Экс-чиновник вынужден был носить электронный браслет, еженедельно являться в полицию и сдать паспорт.

В январе 2019 года, как сообщал «Ридус», бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов был экстрадирован в Россию.

