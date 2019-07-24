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В Белоруссии задержали россиянина за ввоз гашишного масла

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© grt.customs.gov.by

© grt.customs.gov.by

В Белоруссии задержали гражданина России, который пытался провезти из Польши алкогольный напиток, содержащий наркотические вещества, сообщается на сайте Гродненской региональной таможни.

Во время таможенного контроля на пограничном пропускном пункте «Берестовица» среди багажа у водителя была обнаружена стеклянная бутылка с надписью Cannabis, внутри которой находилась часть растения зеленого цвета.

Экспертиза установила, что прозрачная жидкость зеленого цвета содержит масло каннабиса (гашишное).

«В перерасчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 г, а фрагмент невысушенного растения массой более 8 г, находившийся в бутылке, является наркотическим средством марихуаной», — подчеркнули в Гродненской таможне.

Данный алкогольный напиток был произведен в Чешской Республике. 

© grt.customs.gov.by

Месяц назад, как писал «Ридус», Пограничная служба Польши обнаружила в легковой машине гражданина России более 50 кг наркотиков на сумму более 2 миллионов злотых, что равно примерно 500 тысячам евро.

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