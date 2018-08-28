Польские пограничники задержали россиянина с наркотиками на крупную сумму

Пограничная служба Польши обнаружила в легковой машине гражданина России более 50 кг наркотиков на сумму более 2 миллионов злотых, что равно примерно 500 тысячам евро, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что наркотики были расфасованы по 50 пакетам и спрятаны в специально оборудованных тайниках. Как показала экспертиза, в пакетах находился гашиш.

В ведомстве отметили, что задержанный россиянин Антон Б. является наркокурьером и связан с международной преступной группировкой, занимающейся контрабандой наркотиков из стран Западной Европы в Россию.