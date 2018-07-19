Возбуждено дело против сотрудника МЧС из-за пожара в лагере под Хабаровском

В связи с гибелью детей в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ ГУ МЧС Эдуарда Новгородцева.

Его подозревают в халатности, которая могла привести к трагедии.

По данным следствия, Новгородцев был в лагере во время плановых учений в июле 2019 года, когда были обнаружены нарушения, связанные с пожарной безопасностью.

Тем не менее сотрудник МЧС не предпринял никаких действий, чтобы руководство лагеря исправило ситуацию, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее были задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и владелец турбазы Виталий Бурлаков, напоминает телеканал «360».



В результате пожара в палаточном лагере «Холдоми», произошедшего в ночь на 23 июля, погибли четыре ребенка.