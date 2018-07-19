Москалькова объяснила, почему не принят закон против насилия в семье

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему в России до сих пор не принят закон о противодействии насилию в семье, сообщает РИА Новости.

По ее словам, это связано с тем, что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в данном случае.

Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства, — приводит агентство слова омбудсмена.

Кроме того, Москалькова отметила, что в законопроекте должны быть узаконены такие «выработанные сегодняшним обществом позитивные явления», как, например, кризисные центры для женщин.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что в настоящее время стоит острая необходимость работать в этом направлении.

Ранее во вторник, 24 июля, во время пленарного заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Москальковой с предложением объединить усилия в разработке законопроекта против насилия в семье.

Как сообщал «Ридус», в январе нынешнего года Москалькова предложила удерживать зарплаты мужей, замеченных в совершении актов семейного насилия некриминального характера, в пользу пострадавших супруг.