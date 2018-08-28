Москалькова предложила забирать зарплату у мужчин, поднявших руку на жен
- 29 января 2019, 17:22
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила удерживать зарплаты мужей, замеченных в совершении актов семейного насилия некриминального характера, в пользу пострадавших супруг.
С таким заявлением омбудсмен выступила во вторник, 29 января, во время общения с журналистами.
В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счёт супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга, — считает Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека также обратила внимание на необходимость принятия законодательных мер по противодействию домашнему насилию, передает «Интерфакс».
Напомним, несколькими часами ранее омбудсмен выступила с еще одной инициативой, призванной повысить уровень социальной защищенности женщин. Отвечая на вопросы журналистов во время приема в московском офисе Совета Европы, она предложила включать время, потраченное на уход за детьми в трудовой стаж матерей.
Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины, — заявила Москалькова.
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