Москалькова предложила забирать зарплату у мужчин, поднявших руку на жен

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

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