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Москалькова предложила забирать зарплату у мужчин, поднявших руку на жен

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© Николай Галкин/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила удерживать зарплаты мужей, замеченных в совершении актов семейного насилия некриминального характера, в пользу пострадавших супруг.

С таким заявлением омбудсмен выступила во вторник, 29 января, во время общения с журналистами.

В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счёт супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга, — считает Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также обратила внимание на необходимость принятия законодательных мер по противодействию домашнему насилию, передает «Интерфакс».

Напомним, несколькими часами ранее омбудсмен выступила с еще одной инициативой, призванной повысить уровень социальной защищенности женщин. Отвечая на вопросы журналистов во время приема в московском офисе Совета Европы, она предложила включать время, потраченное на уход за детьми в трудовой стаж матерей.

Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины, — заявила Москалькова.
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Комментарии (2)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 18:07

    а глаза такие честные-честные ..

  • Small 86e3c7289e
    Ella Ilyashenkoсегодня, 18:12

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака —- https://kachook.blogspot.com

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Анонимный русский художник уже более 10 лет рисует саркастичные комиксы

Small dd3dc5f883
  • 29 января 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

Как вам нравится такое творчество?

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Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 18:07

    а глаза такие честные-честные ..

  • Small 86e3c7289e
    Ella Ilyashenkoсегодня, 18:12

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака —- https://kachook.blogspot.com

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