Операция «Перезагрузка»: на станции Шиес начался диалог с экоактивистами

На месте строительства экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области открылся информационный центр. Это большая палатка, расположенная прямо на одноименной железнодорожной станции. В ней представлены различные плакаты, рассказывающие о технологии безопасного хранения ТКО, информационные брошюры и буклеты.

Такой же информационный центр уже работает в селе Яренск. Еще один вскоре должен появиться в Архангельске.

На открытии центра присутствовали генеральный директор экотехнопарка и главный инвестор Евгений Пеняев, его заместитель по строительству Геннадий Титов, заместитель генерального руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов, журналисты и выступающие против строительства активисты, которые разбили палаточный лагерь в ста метрах от будущего технопарка.

Руководство технопарка общается с активистами и журналистами

«Пора уже прекратить распространение слухов и домыслов, беспокоящих местное население и защитников природы», — заявил Евгений Пеняев, отметив, что в информационном центре постоянно будут дежурить специалисты.

По его словам, каждый желающий сможет приехать сюда в любое удобное для себя время и задать интересующие его вопросы.

Десятки острых вопросов

Общение руководства проекта с недовольными активистами выдалось напряженным, но конструктивным: Евгений Пеняев и Геннадий Титов ответили на десятки острых вопросов о строительстве технопарка, а также о технологии сбора, транспортировки и безопасного хранения коммунальных отходов.

Экоактивистам показывают предназначенную для технопарка площадку, дабы они убедились, что все строительные работы в настоящий момент законсервированы

«Никакого строительства на данный момент не ведется. Проведены лишь подготовительные работы: установлен жилой модуль, ангар для ремонта техники и прочие хозяйственные помещения, организованы парковочные места, сделана отсыпка откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью, что необходимо для безопасной эксплуатации объектов железной дороги. Все возведенные нами постройки не являются объектами капитального строительства. А с 15 июня большей части рабочих здесь не будет. Останутся только те, кто обеспечивает функционирование временных сооружений», — уверяет Пеняев.

Генеральный директор экотехнопарка Евгений Пеняев

Строительство начнется только после прохождения целого ряда обязательных процедур. Речь идет об экспертизе на соответствие объекта санитарным правилам, государственной экологической экспертизе в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и экспертизе по границе санитарно-защитной зоны.

С результатами можно будет ознакомиться в создаваемых информационных центрах и в онлайн-режиме.

Журналисты и активисты в информационном центре

«Планируется и проведение общественных слушаний. В них смогут принять участие как жители Архангельской области, так и жители Республики Коми. Надеюсь, нам удастся прийти к компромиссу», — сказал Пеняев.

Экологически безопасные брикеты

Экоактивисты не хотят строительства технопарка главным образом из-за проблем с местностью. По их мнению, полигон возводится на болотах. Люди всерьез опасаются, что фильтрат просочится в реки и нанесет непоправимый ущерб флоре и фауне.

«На том месте, где намечается стройка, болот нет, — подчеркнул Геннадий Титов. — Здесь присутствует глиняный замок, поэтому мы и видим эти лужи. Мы проводили геологические исследования, бурили скважины до 20 метров и нигде грунтовых вод не заметили. Это точно, мы вас обманывать не собираемся»

Заместитель гендиректора Геннадий Титов общается с активистами

Технология, по которой будут хранить в технопарке отходы, считается одной из наиболее экологически безопасных. Она активно применяется в Швеции, Италии, Германии и Франции, добавил Евгений Пеняев.

Мусор из Москвы будут привозить в плотных брикетах. Данный подход, утверждает инвестор, практически исключает вред экологии, поскольку отсутствие воздушных коридоров в упаковках замедляет процессы разложения.

«Сначала мусор измельчат на более мелкие фракции, отделят от него пластик, металл, бумагу, затем отходы спрессуют, армируют сеткой и проволокой, обмотают в 14—15 слоев пленки. В таком виде отходы будут доставляться сюда. Брикеты сложат в специально вырытую герметичную нишу, отделанную бентонитовыми матами. Эта ниша не позволит загрязнять окружающую среду. И если даже будут какие-нибудь стоки, даже если попадет дождевая вода, будут стоять немецкие очистные сооружения. Почти 100% сточных вод будут очищаться. Загрязнение окружающей среды практически невозможно. При этом в случае повреждения бентонит имеет свойство самовосстанавливаться. А максимальный срок хранения отходов в брикетах — 50 лет», — пояснил Пеняев.

Экоактивисты в Шиесе

Кроме того, заверил Геннадий Титов, строительство технопарка обернется для жителей близлежащих поселков значительной выгодой. Инвестор планирует отремонтировать школы, построить новые детские площадки.

А еще технопарк предполагает около 400 рабочих мест. Евгений Пеняев поделился с корреспондентом «Ридуса», что минимальная зарплата на его предприятии составляет 40 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем средняя заработная плата в Архангельской области.

Напомним, что акции протеста на территории, предназначенной для строительства экотехнопарка, начались зимой этого года.

За последние две недели сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 человек за административные правонарушения, сообщил заместитель начальника управления обеспечения охраны общественного порядка ГУОООП МВД России полковник полиции Юрий Денисенко.



Лагерь активистов рядом со станцией

Активисты в лагере

«Лица, которые нами задерживаются, в большинстве своем это представители других регионов. Люди приехали в основном из Вологодской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно имеющейся у нас информации, 15 июня объект прекращает свою работу, поэтому деятельность сотрудников органов внутренних дел, скорее всего, прекратится. В связи с объявлением о закрытии объекта большинство активистов также выехали с территории, в настоящее время в лагере находится не более 30 человек», — заявил полковник полиции.