МВД раскрыло Росстату глаза на приток мигрантов в Россию

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию в январе—апреле 2019 года. Этот показатель вырос на 41 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Больше всего мигрантов приехали из Армении и Украины. Эти две страны, а также Казахстан и Таджикистан являются „основными миграционными донорами“ России», — сообщает «Коммерсант».

В Росстате заявили, что резкий рост числа мигрантов связан с особенностями их учета: МВД стало передает более полные данные. В частности, с 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия и выбытия приказом Росстата были введены формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ, выяснили журналисты РБК.

По версии чиновников Росстата, увеличение числа мигрантов за январь—апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны, напротив, сократилась, так что говорить о нашествии иностранцев не приходится.



Напомним, миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года — 124,9 тыс. человек. Эксперты указывали, что в отличие от 2017 года в 2018-м долговременная миграция не смогла компенсировать естественную убыль россиян.

Ране стало известно, что российские чиновники всерьез собираются платить пенсии трудовым мигрантам, которые легально трудились в России, а затем уехали обратно. Меры для привлечения мигрантов в страну оправдываются тем, что рабочих рук в РФ с каждым годом становится все меньше.

За первые шесть месяцев текущего года численность рабочей силы в России (граждане в возрасте 15 лет и старше), по предварительным данным Росстата, сократилась ровно на миллион — с 76,3 млн человек в декабре 2018 года до 75,3 млн человек в июне 2019-го. Это 51% от общей численности населения, которое также продолжает убывать — на 64,9 тысячи человек с начала года. Естественная убыль достигла 180 тысяч человек за пять месяцев, на 22% превысив показатель прошлого года. При этом миграционный прирост компенсировал ее лишь на 64%, хотя приток мигрантов ускорился почти вдвое — с 69,4 до 115,5 тысячи человек.

