Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам

СМИ заполучили письмо Министерство труда и социальной защиты России, в котором ведомство просит Экспертный совет при Правительстве РФ оперативно одобрить Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашение предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае его переезда за рубеж.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — цитирует РБК комментарий пресс-службы Минтруда.



В ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, а также Киргизия, так что пользующиеся спросом у российских работодателей рабочие мигранты из остальных стран пенсий на тех же основаниях не получат.



Новый договор между странами ЕАЭС устраняет несправедливость, заложенную в Соглашении о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, которое возлагало обязанность выплачивать пенсии на государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Таким образом, к примеру, гражданин Белоруссии, большую часть жизни легально проработавший в России и решивший вернуться после выхода на пенсию в родной поселок, лишался выплат из российского пенсионного фонда.

В ЕАЭС разный размер пенсионных взносов с зарплат: в России — 22%, в Белоруссии — 29%, в Казахстане — 10%, в Армении — 10%, в Киргизии нет фиксированной ставки. По новому соглашению приобретенный на территории разных государств пенсионный стаж будет суммироваться, а пенсии «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу. Это значит, что первое назначение пенсии по старости гражданину, переехавшему из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. При этом продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и т. д.



С осени 2018 года в России действует президентский указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы», который предписывает россиянам быть более открытыми не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто лоялен РФ и готов интегрироваться в российское общество

Напомним, в настоящее время проводится независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта Минтруда, согласно которому прибывшие в Россию с детьми или усыновившие российских сирот граждане других государств могут получить право на материнский капитал. Право на маткапитал такая семья получает, если и дети и родители получат российский паспорт. Прежде чиновники эту логику отвергали, а прокуратура даже признавала незаконной выдачу сертификатов на маткапитал семьям, принявшим гражданство после рождения детей.