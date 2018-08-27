Установлена личность погибшего при крушении вертолета в Италии россиянина
- 23 июля 2019, 21:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При крушении вертолета Robinson R66, произошедшем в акватории у итальянского острова Горгона, погиб 37-летний российский дайвер Максим Сычев, сообщает La Repubblica.
Катастрофа произошла накануне, однако тело мужчины до сих пор не найдено.
Как пишет газета, в поисках задействованы спасатели, а также суда береговой охраны и вертолет.
Ранее сообщалось, что на борту вертолета, следовавшего по маршруту от озера Комо до Сардинии, находились мужчина и женщина, предположительно, россияне. Тело погибшей женщины, которая, как выяснилось, управляла вертолетом, доставили в порт Ливорно, а поиски мужчины, владельца воздушного судна, не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа.
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