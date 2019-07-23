СМИ: погибшие при крушении вертолета в Италии могли быть россиянами

В результате крушения вертолета у итальянского острова Горгона, предположительно, погибли двое россиян — мужчина и женщина.

Как сообщает La Nazione, в районе катастрофы обнаружены тела пилота и пассажирки вертолета.

Пропавшим без вести считается 37-летний мужчина, предположительно, гражданин РФ. По данным полиции, он являлся владельцем вертолета, вылетевшего с озера Комо и направлявшегося на Сардинию, пишет газета.

В посольстве России в Италии сообщили ТАСС, что данная информация проверяется.

Как передает РИА Новости со ссылкой на противопожарную службу города Ливорно, катастрофа произошла 22 июля. На борту вертолета находились мужчина и женщина. Тело погибшей женщины доставили в порт Ливорно, а поиски мужчины продолжаются.

В прокуратуре Ливорно сообщили ТАСС, что вертолетом управляла женщина, а на борту вертолета Robinson 66 находились два человека. В ведомстве также информировали, что поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа.

Ранее «Ридус» писал о том, что в результате жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска погибли два человека. Одним из них оказался глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который несколько лет назад обучал президента России Владимира Путина управлять дельталетом.

