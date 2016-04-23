Женщина родила три пары близнецов за девять минут
- 17 марта 2019, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Техасе был установлен рекорд по скорости рождения близнецов.
Местной жительнице удалось родить четырех мальчиков и двух девочек всего за 9 минут.
Это произошло в промежутке от 4:50 до 4:59 утра.
В Facebook техасского роддома была опубликована фотография счастливой матери в окружении не менее счастливых врачей.
В комментарии к снимку сообщается, что вероятность одновременного появления на свет шестерых детей у одной роженицы составляет один к 4,7 миллиарда.
Как пишет издание Hindustantimes, дети и их мать чувствуют себя хорошо.
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