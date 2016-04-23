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Женщина родила три пары близнецов за девять минут

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© Facebook.com

В Техасе был установлен рекорд по скорости рождения близнецов.

Местной жительнице удалось родить четырех мальчиков и двух девочек всего за 9 минут.

Это произошло в промежутке от 4:50 до 4:59 утра.

В Facebook техасского роддома была опубликована фотография счастливой матери в окружении не менее счастливых врачей.

В комментарии к снимку сообщается, что вероятность одновременного появления на свет шестерых детей у одной роженицы составляет один к 4,7 миллиарда.

Как пишет издание Hindustantimes, дети и их мать чувствуют себя хорошо.

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