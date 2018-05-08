Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

В столичном регионе ожидается понижение температуры до 16 градусов в воскресенье, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, в этот день столбики термометров упадут градусов на семь.

Если 27 июля будет местами небольшой кратковременный дождь и 23—28 градусов, то 28 июля временами небольшой дождь, днем 16—21 градус, — приводит агентство слова метеоролога.

Она также отметила, что на следующий день, в понедельник, 29 июля, по предварительным данным, температура тоже будет держаться на уровне 15—20 градусов.

Ранее «Ридус» сообщал, что начавшаяся неделя в Москве и области будет значительно теплее предыдущей, однако дожди будут идти практически каждый день.