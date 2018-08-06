Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится погода без дождей

Начавшаяся неделя в столичном регионе будет значительно теплее предыдущей, однако без дождей, по данным синоптиков, погода продержится лишь до конца понедельника.

Температура воздуха сегодня составит 24—26 градусов в столице и 21—26 — в Подмосковье.

Уже ночью во вторник небольшие дожди пройдут по области. Днем же будет идти дождь с грозами, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В следующие рабочие дни недели также ожидаются осадки. При этом температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов, а днем — от 22 до 27, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В субботу осадков не ожидается, однако в воскресенье снова могут пойти дожди. При этом во второй день уик-энда дневная температура, возможно, понизится до 18 градусов.