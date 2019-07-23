Бориса Джонсона избрали премьер-министром Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании избран лидером Консервативной партии на общепартийном голосовании, теперь он возглавит правительство Соединенного Королевства, сообщает BBC News.

В должность премьер-министра новый лидер тори вступит в среду, 24 июля.

На заключительном этапе голосования его соперником был нынешний глава МИД Джереми Хант.

За Джонсона было подано 92 153 голоса против 46 656 за Ханта.

Согласно законодательству Великобритании, главой правительства становится лидер партии, победившей на парламентских выборах.

Однако очередные выборы в парламент королевства состоятся только в следующем году, поэтому члены правящей Консервативной партии сами выбирали премьера.

Ранее «Ридус» сообщал, что в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера вышли бывший и нынешний министры иностранных дел Великобритании.

До объявления нового премьера этот пост оставался за Терезой Мэй, которая 7 июня официально сложила с себя полномочия лидера партии.



Завтра Мэй должна будет ответить на вопросы членов парламента, после чего ее отставку примет королева Елизавета II. Кроме того, Ее Величество попросит нового премьер-министра сформировать правительство, отмечает телеканал «360».

