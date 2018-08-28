Казахстанские пограничники задержали россиянина с 26 макаками
- 23 июля 2019, 09:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сотрудники погранслужбы Казахстана задержали россиянина, пытавшегося незаконно провезти 26 обезьян.
В машине «УАЗ Патриот», за рулем которой находился гражданин России 1978 года рождения, были обнаружены макаки.
Разрешительных документов на провоз животных у россиянина не было, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В ведомстве не уточнили, куда именно, в Россию или из нее, вез мужчина обезьян.
Ранее, как сообщал «Ридус», Пограничная служба Польши задержала россиянина, в машине которого было обнаружено более 50 кг наркотиков.
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