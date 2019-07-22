10+ забавных случаев, когда несъедобные вещи выглядят как вкусная еда

Если вы голодны, то готовы съесть практически что угодно. Однако будьте осторожны, мир полон иллюзий! И не всё, что выглядит съедобным, таковым и является. Хотя медицине известны случаи, когда расстройство психического здоровья заставляет людей есть не предназначенные для питания вещи — мел, уголь, бумагу. Но в большинстве случаев такие эксперименты могут очень негативно повлиять на пищеварение. Мы собрали для вас изображения вкусных, на первый взгляд, продуктов, которые вовсе не то, за что они себя выдают. Смотрите внимательно — это шоколад или кусок глины, белый кот или миска муки?

1. «Увидел этот камень и подумал, что это чизкейк»

2. «Это кот или мука?»

3. «Посмотрите на эту маленькую связку бананов с глазами»

4. «Я решил, что эта сосновая шишка похожа на стопку блинов, поэтому я сделал немного масла из опавших листьев»

5. «Ммм, какие вкусные суши»

6. «Свежеиспечённый багет»

7. «Нашёл этот „попкорн“ на пляже Фуэртевентуры»

8. «На улице так жарко, что моя собака превратилась в курицу-гриль»

9. Тирамису

10. «Сливочный латте»

11. «Пришлось остановить жену, которая хотела выпить этот апельсиновый сок»

12. «Говяжий фарш или пряжа?»

13. «Запрещённые драже-камушки»

14. «Проклятая малина»

15. «Это вовсе не макаронные изделия, а резинки»

16. «Однажды я нашёл на работе кусок глины, который кто-то принял за шоколад и попробовал»

17. «Гигантское дерево-брокколи»

18. «Мороженое или снег?»

19. «Это дерево похоже на бекон»

19. «Этот камень выглядит как надкушенная булка»

20. «Мясо или кристаллы?»

21. «На секунду мне показалось, что это мороженое»

22. «Это что, яичница на асфальте?»

23. «Кажется, это суп с недовольным мясом»

24. «Ананас на тротуаре»

25. «Ммм, лесные карамельки»

Что из этого вы хотели бы попробовать? Что вам показалось аппетитным?

Кстати, мы писали о кулинарном творчестве одного шеф-повара, который готовит десерты, которые совсем не похожи на еду, а в некоторых случаях и вовсе выглядят отвратительно — например, съедобная пепельница с окурками.