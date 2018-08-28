Шеф-повар шокирует людей десертами, которые совсем не похожи на еду

Шеф-повара Бена Черчилля (Ben Churchill) называют пищевым иллюзионистом. И не зря. Кондитер создаёт десерты, которые обманывают ваше зрение, но радуют желудок. Шоколадные окурки, съедобный Железный трон, гнилые яблоки из мусса в глазури — выглядит всё это не слишком аппетитно, но в том и задумка.

Я работал шеф-поваром более десяти лет, но никогда не прикасался к выпечке. Потом я решил изучить основы, но при этом попробовать создавать что-то более оригинальное, чем обычные торты и пирожные.

Необычные десерты странного вида быстро стали популярными среди подписчиков шеф-повара, который, кажется, стремится ко всё более рискованным формам десертов. На волне успеха кондитер даже выпустил книгу, которую так и назвал — «Food Illusions» («Пищевые иллюзии»). Рискнули бы вы такое попробовать?

1. Морковный торт в форме моркови, шоколадный горшочек, наполненный взбитым сливочным сыром, глазурь, шоколадная земля.

2. Ванильный торт, крем, манго.

3. Клён из шоколада.

4. Мороженое с тропическими фруктами, шоколадная почва, сахарное стекло.

5. Это не гнилое яблоко… Это яблочный мусс в шоколадной глазури с заварным кремом.

6. Шотландский брауни с шоколадным муссом в шоколадном горшочке.

7. Бобы из марципана.

8. Шоколадный торт с клубничным желе и мятой.

9. Золотой снитч из «Гарри Поттера» из банана и имбиря.

10. Грушевый мусс, наполненный заварным кремом, зеркальная глазурь, покрытая крапинками, гранола в коричневом масле.

11. Хлопья, молоко, лёд, парфе, овёс, изюм печенье и мелисса.

11. Железный трон из шоколада, закровоточен клубникой, покрытой сахарной пудрой.

12. Шоколадно-вишнёвый ганаш с зеркальной глазурью, подаётся с шоколадной губкой, сливками и вишнёвым гелем.

13. Формуемый шоколад и чёрный порошок безе.

14. Яблочный баварский мусс, тушёная яблочная начинка, шоколадные личинки.

15. Кроваво-оранжевый баварский мусс, сироп, мелисса, шоколад.

16. Корабль из «Звёздных войн» из карамели с начинкой из шоколадной крошки и сливок.

17. Шоколадное бревно.

18. Желток из апельсина.

19. Мусс из тыквы и корицы, наполненный тыквенным гелем.

20. Шоколадный венок.

21. Шоколадный торт ко дню рождения с мармеладом «Харибо».

22. Солёное пирожное с карамелью и трафаретом.

Как вам такие десерты? Попробовали бы?