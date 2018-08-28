Шеф-повар шокирует людей десертами, которые совсем не похожи на еду
- 26 июня 2019, 10:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Шеф-повара Бена Черчилля (Ben Churchill) называют пищевым иллюзионистом. И не зря. Кондитер создаёт десерты, которые обманывают ваше зрение, но радуют желудок. Шоколадные окурки, съедобный Железный трон, гнилые яблоки из мусса в глазури — выглядит всё это не слишком аппетитно, но в том и задумка.
Я работал шеф-поваром более десяти лет, но никогда не прикасался к выпечке. Потом я решил изучить основы, но при этом попробовать создавать что-то более оригинальное, чем обычные торты и пирожные.
Необычные десерты странного вида быстро стали популярными среди подписчиков шеф-повара, который, кажется, стремится ко всё более рискованным формам десертов. На волне успеха кондитер даже выпустил книгу, которую так и назвал — «Food Illusions» («Пищевые иллюзии»). Рискнули бы вы такое попробовать?
1. Морковный торт в форме моркови, шоколадный горшочек, наполненный взбитым сливочным сыром, глазурь, шоколадная земля.
2. Ванильный торт, крем, манго.
3. Клён из шоколада.
4. Мороженое с тропическими фруктами, шоколадная почва, сахарное стекло.
5. Это не гнилое яблоко… Это яблочный мусс в шоколадной глазури с заварным кремом.
6. Шотландский брауни с шоколадным муссом в шоколадном горшочке.
7. Бобы из марципана.
8. Шоколадный торт с клубничным желе и мятой.
9. Золотой снитч из «Гарри Поттера» из банана и имбиря.
10. Грушевый мусс, наполненный заварным кремом, зеркальная глазурь, покрытая крапинками, гранола в коричневом масле.
11. Хлопья, молоко, лёд, парфе, овёс, изюм печенье и мелисса.
11. Железный трон из шоколада, закровоточен клубникой, покрытой сахарной пудрой.
12. Шоколадно-вишнёвый ганаш с зеркальной глазурью, подаётся с шоколадной губкой, сливками и вишнёвым гелем.
13. Формуемый шоколад и чёрный порошок безе.
14. Яблочный баварский мусс, тушёная яблочная начинка, шоколадные личинки.
15. Кроваво-оранжевый баварский мусс, сироп, мелисса, шоколад.
16. Корабль из «Звёздных войн» из карамели с начинкой из шоколадной крошки и сливок.
17. Шоколадное бревно.
18. Желток из апельсина.
19. Мусс из тыквы и корицы, наполненный тыквенным гелем.
20. Шоколадный венок.
21. Шоколадный торт ко дню рождения с мармеладом «Харибо».
22. Солёное пирожное с карамелью и трафаретом.
Как вам такие десерты? Попробовали бы?
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