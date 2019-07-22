Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Суд в Барнауле вынес решение о выплате компенсации Марии Мотузной, фигурантке дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих, которую судили за картинки в соцсетях.

Девушка сообщила в своем микроблоге в Twitter, что принято решение о выплате ей компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Иск был подан в мае 2019 года к Министерству финансов РФ.



Как сообщал «Ридус», в феврале нынешнего года прокуратура Барнаула извинилась перед фигуранткой «дела о мемах». Осенью прошлого года девушка уехала из России.

Напомним, уголовное дело в отношении Мотузной возбудили в мае 2018 года. По версии следствия, в двух изображениях, сохраненных у нее на странице, содержались признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих. На одной картинке изображены люди, которые идут крестным ходом по грязной дороге. Изображение сопровождается подписью «Две главные беды России». Другой мем: человек, похожий на Иисуса Христа, курит и выпускает сигаретный дым через отверстие в ладони.

В декабре того же года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 об экстремизме.

В январе 2019 года дело в отношении Мотузной было закрыто.