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Украинские военные утонули на учениях НАТО

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© facebook.com

© facebook.com

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что во время учебной переправы через реку десантной боевой машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) утонули трое военнослужащих, сообщает ФАН.

По его словам, инцидент произошел во Львовской области во время учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности под руководством инструкторов НАТО.

Безсонов привел данные разведки, согласно которым затонула боевая машина из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В бронемашине находились трое десантников, — приводит агентство его слова.

Представитель ДНР также добавил, что инцидент будет предан огласке на Украине после внеочередных выборов в Верховную раду.

Как сообщал «Ридус», международные учения Sea Breeze 2019 прошли на Украине с 1 по 12 июля.

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