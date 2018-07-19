Самолеты НАТО прибыли в Одессу на учения Sea Breeze

В Одессу прибывают военно-транспортные самолеты стран НАТО для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает Министерство обороны Украины

Самолеты доставляют личный состав, технику и необходимое оборудование.

В частности, американский C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили первых участников международных учений и необходимое снаряжение, отмечается на сайте ведомства.

Как ранее сообщал «Ридус», в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Карни», который тоже будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

Международные учения Sea Breeze-2019 пройдут на Украине с 1 по 12 июля.

В июле прошлого года в Одесской области прошли международные военные учения Sea Breeze — 2018. В них принимали участие несколько тысяч военных из 19 стран, около 30 кораблей и судов обеспечения — от Болгарии, США, Украины и Турции.