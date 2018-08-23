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Объявлены данные о явке на выборах в Раду

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© EPA

© EPA

В голосовании на выборах в Верховную раду приняли участие 49,39% граждан Украины, имеющих такое право, сообщили в Центризбиркоме страны.

Как сообщается на сайте ЦИК Украины, данные о явке комиссия опубликовала после обработки информации от 100 из 199 избирательных округов.

Эти данные актуальны на 20:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

В сообщении ЦИК также отмечается, что наибольшую активность избиратели проявили в Хмельницкой области, а наименьшую — в Херсонской.

Ранее стало известно, что, по данным первых экзитполов, проведенных по заказу телеканала «112 Украина», в Верховную раду Украины проходят пять партий. Президентская партия «Слуга народа» набирает от 42,7% до 44,4%, а за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (от 11,5% до 12,5%). «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — от 7,7% до 8,5%, а «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — от 6% до 6,5%.

После оглашения этих данных президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетами деятельности его партии «Слуга народа» прекращение военного конфликта в Донбассе и возвращение пленных.

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