После боя с Харрисом у бойца ММА Олейника обнаружили два перелома ноги

После поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC в Сан-Антонио у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника были диагностированы два перелома правой ноги.

Как сообщили ТАСС в команде спортсмена, Олейник был доставлен в больницу с подозрением на разрыв крестообразной связки колена, однако выяснилось, что у него сломана нога в двух местах.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом, состоявшийся в ночь на 21 июля, завершился поражением россиянина уже через 11 секунд после начала, пишет агентство.

На счету 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и одна ничья.

Благодаря своим многочисленным спортивным рекордам российский боец MMA был включен в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал первым сразу в четырех номинациях.

Родившийся на Украине боец стал гражданином России в конце декабря 2014 года. В интервью корреспонденту «Ридуса» Олейник признался, что свое прозвище «удар Путина» он получил от американской прессы после победы над американцем Джаредом Рошолтом из-за того, что перед поединком прошел процедуру взвешивания в футболке с изображением президента России.

До этого боец носил прозвище «удав» благодаря тому, что часто использовал на ринге удушающий прием «Иезекииль», которым одержал не одну победу.