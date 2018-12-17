Российский боец MMA попал в Книгу рекордов Гиннеса

Благодаря своим многочисленным спортивным рекордам российский боец MMA Алексей Олейник был включен в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает Sport24, 41-летний спортсмен стал первым сразу в четырех номинациях.

Во-первых, он одержал наибольшее количество побед (45) удушением или болевым после того, как соперник сдался.

Во-вторых, Олейнику также принадлежит рекорд по количеству профессиональных боев за год — 19.

В-третьих, россиянин является рекордсменом по продолжительности спортивной карьеры, поскольку выступает уже на протяжении 22 лет и 35 дней.

В-четвертых, у него самый больший размах рук среди бойцов MMA (206,5 сантиметра).

Выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Олейник входит в число восьми ее лучших тяжеловесов.

Свою последнюю победу спортсмен одержал над новозеландцем Марком Хантом на турнире UFC в Москве 15 сентября.

Всего на счету Олейника 57 побед в 69 боях, отмечает издание.

Родившийся на Украине боец стал гражданином России в конце декабря 2014 года. В интервью корреспонденту «Ридуса» Олейник признался, что свое прозвище «удар Путина» он получил от американской прессы после победы над американцем Джаредом Рошолтом из-за того, что перед поединком прошел процедуру взвешивания в футболке с изображением президента России.

До этого боец носил прозвище «удав» благодаря тому, что часто использовал на ринге удушающий прием «Иезекииль», которым одержал не одну победу.