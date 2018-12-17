Российский боец MMA попал в Книгу рекордов Гиннеса
- 15 декабря 2018, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Благодаря своим многочисленным спортивным рекордам российский боец MMA Алексей Олейник был включен в Книгу рекордов Гиннеса.
Как сообщает Sport24, 41-летний спортсмен стал первым сразу в четырех номинациях.
Во-первых, он одержал наибольшее количество побед (45) удушением или болевым после того, как соперник сдался.
Во-вторых, Олейнику также принадлежит рекорд по количеству профессиональных боев за год — 19.
В-третьих, россиянин является рекордсменом по продолжительности спортивной карьеры, поскольку выступает уже на протяжении 22 лет и 35 дней.
В-четвертых, у него самый больший размах рук среди бойцов MMA (206,5 сантиметра).
Выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Олейник входит в число восьми ее лучших тяжеловесов.
Свою последнюю победу спортсмен одержал над новозеландцем Марком Хантом на турнире UFC в Москве 15 сентября.
Всего на счету Олейника 57 побед в 69 боях, отмечает издание.
Родившийся на Украине боец стал гражданином России в конце декабря 2014 года. В интервью корреспонденту «Ридуса» Олейник признался, что свое прозвище «удар Путина» он получил от американской прессы после победы над американцем Джаредом Рошолтом из-за того, что перед поединком прошел процедуру взвешивания в футболке с изображением президента России.
До этого боец носил прозвище «удав» благодаря тому, что часто использовал на ринге удушающий прием «Иезекииль», которым одержал не одну победу.
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