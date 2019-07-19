Кот по-царски попил воду и напомнил людям султана

В интернете стало популярным видео с бело-чёрным котиком, который пьёт воду очень странным способом. Кот лежит на полу возле миски с водой, макает в неё лапу, а затем облизывает её. Зверь при этом выглядит таким расслабленным и величественным, что сразу напоминает людям о царях или султанах, которые в подобных позах возлежали на подушках и ели сладости в окружении наложниц. Хозяин кота пояснил, что тот действительно пьёт воду именно так с тех пор, как был котёнком.

Клянусь, он знает, как правильно пить, он просто считает, что так лучше!

Видео было опубликовано на портале Reddit и за короткое время вышло в топ, собрав 64 тысячи лайков и больше 900 комментариев от пользователей:

Выглядит как падишах, который ест виноград. Где его гарем?

Найдите собак, чтобы обмахивать его перьями!

Посмотрите на него. Он уверен, что он очень классный.

Ему нужен шезлонг, чтобы откинуться на спинку, и кто-нибудь, чтобы медленно обмахивать его гигантскими пальмовыми листьями.

И кто-то ещё, чтобы помещать лакомства ему в рот по команде.

Кошки всегда знают, когда вам нужно немного больше странностей в вашей жизни, и тогда они это обеспечивают.

Моя кошка пила воду из ванны вот так же.

Кот такой: „Я слишком классный, чтобы просто сунуть морду в миску, так что я буду делать так, а вы удивляйтесь“ 😍 😻

Этот кот в прошлой жизни был султаном или царём, посмотрите на его величественную позу!

И ВООБЩЕ, НЕ СМЕЙТЕ ГОВОРИТЬ КОТУ, КАК ПИТЬ ЕГО ВОДУ!

„Нарисуй меня как одну из тех французских кошек“.

Наш котик Люк пьёт так всё время! Когда мы ловим его на этом, мы просто говорим: „Декаданс“.

Одна из пользовательниц предположила, что котику просто не нравится миска, из которой он пьёт:

Может, попробовать другую миску. некоторые кошки могут быть очень разборчивыми в том, что происходит с их усами во время еды/питья. Кот может предпочесть миску, которая не загибает усы назад, когда он пьёт воду. Одна из моих кошек всегда выкапывала еду из миски на пол перед тем, как съесть её. Я заподозрила, что у неё загибаются усы, достала миску поменьше+пошире, из которой можно поесть, и она почти сразу же начала совать туда морду.

На что хозяин ответил, что дело, скорее всего, не в этом:

У моей собаки есть большая чаша для воды, и когда мой кот использует её для питья, он делает то же самое. Иногда сначала он пьёт нормально, а заканчивает всегда маканием лапы в воду. Спасибо, я думаю, мой кот просто странный.

Другой комментатор подтвердил предположение хозяина о странности кошек:

Или иногда они просто любят использовать свои лапы, ЛОЛ. Один мой котёнок очень придирчив относительно воды. Она должна быть не слишком свежей и не слишком старой. Если всё правильно, он будет пить из миски, как обычный котёнок. Если нет, то он садится рядом с миской, опускает лапу, лижет воду, опускает лапу, стряхивает излишки, лижет воду, опускает лапу... и так бесконечно… Я должен класть полотенце рядом, чтобы собирать лужи. Некоторые кошки просто странные!

А как ваши кошки пьют воду?

Ранее «Ридус» писал, как хозяева кошек рассказали, откуда их питомцы пьют воду. Выяснилось, что буквально отовсюду, только не из собственной миски!

Кстати, есть серьёзное подозрение, что коты — это жидкость. Иначе как им удаётся залезать во все самые немыслимые места!

Также мы писали о двух смешных флешмобах — в одном из них в Сети доказывали, что коты всегда садятся в круг, из чего бы он ни был сделан, а в другом — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.

А ещё владельцы делились нелепыми фотографиями своих пушистых питомцев под девизом «Мой кот сломался, несите нового».