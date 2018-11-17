Хозяева кошек смешно рассказали, откуда пьют воду их питомцы
- 19 июня 2019, 19:18
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Кошки — самые загадочные и любимые существа на планете. Они видят в темноте, спят в невообразимых местах, едят как не в себя, замирают в нелепых позах, а ещё пьют воду, откуда попало, но только не из своей собственной миски. Этим криком души поделилась микроблогерша с ником Grand Budapest, опубликовав в Twitter пост о том, что коты готовы пить хоть из унитаза, но не из своей чистой миски со свежайшей водой.
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Твит собрал 6,6 тысяч лайков и задел за живое всех котовладельцев, которые тут же пришли в комментарии и подтвердили то, что кошкам бесполезно наливать воду в миску, всё равно они скорее будут пить из твоей кружки, чем из своей.
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Кстати, в комментариях нашлись и возможные ответы на такое нелогичное кошачье поведение:
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А ваши котики откуда пьют? Срочно расскажите нам в комментариях!
Кстати, есть серьёзное подозрение, что коты — это жидкость. Иначе как им удаётся залезать во все самые немыслимые места!
Ранее «Ридус» рассказывал о двух смешных флешмобах — в одном из них в Сети доказывали, что коты всегда садятся в круг, из чего бы он ни был сделан, а в другом — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.
А ещё владельцы делились нелепыми фотографиями своих пушистых питомцев под девизом «Мой кот сломался, несите нового».
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