Хозяева кошек смешно рассказали, откуда пьют воду их питомцы

Кошки — самые загадочные и любимые существа на планете. Они видят в темноте, спят в невообразимых местах, едят как не в себя, замирают в нелепых позах, а ещё пьют воду, откуда попало, но только не из своей собственной миски. Этим криком души поделилась микроблогерша с ником Grand Budapest, опубликовав в Twitter пост о том, что коты готовы пить хоть из унитаза, но не из своей чистой миски со свежайшей водой.

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Твит собрал 6,6 тысяч лайков и задел за живое всех котовладельцев, которые тут же пришли в комментарии и подтвердили то, что кошкам бесполезно наливать воду в миску, всё равно они скорее будут пить из твоей кружки, чем из своей.

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Кстати, в комментариях нашлись и возможные ответы на такое нелогичное кошачье поведение:

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А ваши котики откуда пьют? Срочно расскажите нам в комментариях!

Кстати, есть серьёзное подозрение, что коты — это жидкость. Иначе как им удаётся залезать во все самые немыслимые места!

Ранее «Ридус» рассказывал о двух смешных флешмобах — в одном из них в Сети доказывали, что коты всегда садятся в круг, из чего бы он ни был сделан, а в другом — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.

А ещё владельцы делились нелепыми фотографиями своих пушистых питомцев под девизом «Мой кот сломался, несите нового».