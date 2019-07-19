В Шереметьево при экстренной эвакуации пострадали пассажиры рейса в Ереван

В московском аэропорту Шереметьево «Боинг-737» авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне. Пассажиры самолета были экстренно эвакуированы по надувным трапам.

«При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области. Двум из пострадавших потребовалась госпитализация.

«Детей среди пострадавших нет. У большинства ссадины и ушибы. Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом», — заявил источник агентства в экстренных службах.

У РИА Новости несколько иная информация. Со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову агенство сообщило, что пострадавшие получили травмы средней тяжести. Также разнится число находившихся на борту людей. По версии ТАСС их было 187, а по версии РИА Новости — 179.

По данным МЧС, эвакуация пассажиров была проведена после того, как при рулежке на взлетную полосу экипаж подал сигнал о задымлении в кабине пилота. В соответствии с требованиями безопасности лайнер прекратил взлет, все находившиеся на борту спустились на землю по надувным трапам, а затем доставлены в аэропорт.



Прибывшие к самолету представители экстренных служб не нашли ни признаков горения, ни задымления. Росавиация для расследования обстоятельств и причин инцидента сформировала специальную комиссию

Через несколько часов после ЧП аэропорт «Шереметьево» перешел на работу в штатном режиме. В авиакомпании «Северный ветер» пообещали, что пассажиры рейса будут доставлены в Ереван резервным бортом.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии. Как полагают специалисты, еще до того как лайнер коснулся посадочной полосы колесами шасси, экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. В результате лайнер сильно ударился о землю, от удара подломилась стойка шасси и пробила топливный бак. В хвостовой части SSJ100 начался сильный пожар, в результате чего погиб 41 человек.