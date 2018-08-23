Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова

В Администрации президента Украины выступили в предложением одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова и находящегося на Украине под судом по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского.

«В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова», — написала в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



«И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — добавила она.



Напомним, режиссера Олега Сенцова в августе 2015 года приговорили к 20 годам заключения за организацию террористического сообщества и проведение терактов на территории Крыма. В местах лишения свободы он устраивал голодовки и требовал от российских властей освободить 64 заключенных, которые, по его мнению, были осуждены по политическим мотивам. Депутаты Европарламента наградили Олега Сенцова премией Сахарова, традиционно вручаемой за «исключительный вклад в борьбу за права человека».

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года, а в редакции информационного агентства прошли обыски. Суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался, а судебное разбирательство продолжается по сей день.



Как Сенцов, так и Вышинский имеют двойное гражданство — России и Украины, оба не признали вину и категорически отвергают обвинения в свой адрес.

17 июля 2019 года между президентом Украины Владимиром Зеленскии и президентом Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили обмен удерживаемых в РФ украинцев и удерживаемых на Украине россиян по схеме «всех на всех». Комментируя беседу Зеленский отметил, что предложил Путину начать обмен с украинских моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине освободить Кирилла Вышинского из-под стражи для нормализации отношений между странами.