«Амбициозный рыбак»: маленький котёнок попытался стащить большую рыбу

В интернете стало вирусным видео, на котором маленький котёнок пытается вытащит за хвост большую рыбу, похожую на карпа, которая лежит в тазике с водой. Несмотря на то, что габариты охотника и добычи обратно пропорциональны друг другу, пушистая кроха выглядит весьма целеустремлённо и упирается всеми лапками, чтобы добыть себе вкусный ужин.

Ролик был опубликован на портале Reddit и собрал там немало лайков и комментариев, в которых пользователи восхитились самоуверенности и целеустремлённости такого крошечного котёнка и рассказали истории про своих питомцев.

Вот это, я понимаю, амбиции!

Мой кот однажды украл 4 фунта курицы из кухни, а сам он тогда весил всего 2 фунта… Несмотря на то, что он стащил наш ужин, это была самая забавная вещь, которую я когда-либо видел)) XD

Вы уверены, что ваш кот не Сандор Клиган в кошачьей шкуре?

Я могу представить, что рыба в тазике кричи: «Отпусти, козёл!».

Маленький хищник! Рыба явно ему не по зубам. 😁

Какой амбициозный рыбак!

Ранее «Ридус» рассказывал, как рыба укусила любопытную кошку, и эта сцена очень рассмешила интернет. Охотник и добыча поменялись местами.