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«Амбициозный рыбак»: маленький котёнок попытался стащить большую рыбу

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  • 18 июля 2019, 17:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало вирусным видео, на котором маленький котёнок пытается вытащит за хвост большую рыбу, похожую на карпа, которая лежит в тазике с водой. Несмотря на то, что габариты охотника и добычи обратно пропорциональны друг другу, пушистая кроха выглядит весьма целеустремлённо и упирается всеми лапками, чтобы добыть себе вкусный ужин.


Ролик был опубликован на портале Reddit и собрал там немало лайков и комментариев, в которых пользователи восхитились самоуверенности и целеустремлённости такого крошечного котёнка и рассказали истории про своих питомцев.

Вот это, я понимаю, амбиции!
Мой кот однажды украл 4 фунта курицы из кухни, а сам он тогда весил всего 2 фунта… Несмотря на то, что он стащил наш ужин, это была самая забавная вещь, которую я когда-либо видел)) XD
Вы уверены, что ваш кот не Сандор Клиган в кошачьей шкуре?
Я могу представить, что рыба в тазике кричи: «Отпусти, козёл!».
Маленький хищник! Рыба явно ему не по зубам. 😁
Какой амбициозный рыбак!

Ранее «Ридус» рассказывал, как рыба укусила любопытную кошку, и эта сцена очень рассмешила интернет. Охотник и добыча поменялись местами.

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