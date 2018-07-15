Меркель разрешили дрожать до плановой отставки

Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун прокомментировал слухи о досрочной отставке Ангелы Меркаль с поста главы правительства Германии по состоянию здоровья.

«У нее хорошее здоровье. Мы должны довести этот срок до конца», — цитирует «Рейтер» заявление Хельге Браун.

Чиновник подчеркнул, что состояние канцлера позволяет ей доработать срок до запланированной отставки после федеральных выборов в 2021 году.



Напомним, с Ангелой Меркель как минимум трижды публично случались приступы дрожи за последнее время. Первый раз — 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй — 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий раз она видимым образом почувствовала недомогание 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Каждый раз после этого пресс-служба канцлера заявляла, что Меркель здорова и чувствует себя хорошо.

Врачи предполагают, что у 65-летней Меркель может быть ознобоподобный гиперкинез, ишемический тремор, диабет либо патология сосудов.



Выполнять обязанности канцлера Ангеле Меркель осталось два года и три месяца. Осенью 2018 года года она отказалась бороться за пост главы правительства в пятый раз и уступила пост председателя собственной партии «Христианско-демократический союз» 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у которой большие шансы стать новым канцлером Германии на выборах осенью 2021 года.