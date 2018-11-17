найти ×
   
  • USD
    63.80
  • EUR
    71.56
СохранитьСохранено0
×

001270

Назван возможный диагноз Ангелы Меркель

Small f78f8d6c11
© imago images / Emmanuele Contini / ТАСС

© imago images / Emmanuele Contini / ТАСС

Профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева рассказала журналистам, симптомом какого заболевания могут быть приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель во время официальны мероприятий.

«На болезнь Паркинсона это не похоже. При болезни Паркинсона иные характеристики тремора, нежели у нее. Это больше похоже на ознобоподобный гиперкинез», — рассказала РИА Новости Воробьева.

Ознобоподобный гиперкинез может сопровождать различные нарушения в работе организма, в том числе кардиоритмические и метаболические. При этом по одному симптому установить диагноз затруднительно, так что в действительности он вполне может быть иным, подчеркнула профессор.

Ранее врачи предполагали, что у Меркель может быть ишемический тремор, диабет или проблемы с сосудами

С Ангелой Меркель как минимум трижды публично случались приступы дрожи за последнее время. Первый раз — 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй — 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий раз она видимым образом почувствовала недомогание 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Каждый раз после этого пресс-служба канцлера заявляла, что Меркель здорова и чувствует себя хорошо.

Известно, что Ангела Меркель не будет бороться за пост главы правительства в пятый раз на выборах в 2021 году. С таким заявлением она выступила еще в осенью прошлого года. Пост председателя собственной партии «Христианско-демократический союз» она фактически уступила 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у которой большие шансы через два года стать новым канцлером Германии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
573724360читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

21063541читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3343805читать позжечитаю позже