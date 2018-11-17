Назван возможный диагноз Ангелы Меркель

Профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева рассказала журналистам, симптомом какого заболевания могут быть приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель во время официальны мероприятий.

«На болезнь Паркинсона это не похоже. При болезни Паркинсона иные характеристики тремора, нежели у нее. Это больше похоже на ознобоподобный гиперкинез», — рассказала РИА Новости Воробьева.



Ознобоподобный гиперкинез может сопровождать различные нарушения в работе организма, в том числе кардиоритмические и метаболические. При этом по одному симптому установить диагноз затруднительно, так что в действительности он вполне может быть иным, подчеркнула профессор.



Ранее врачи предполагали, что у Меркель может быть ишемический тремор, диабет или проблемы с сосудами



С Ангелой Меркель как минимум трижды публично случались приступы дрожи за последнее время. Первый раз — 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй — 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий раз она видимым образом почувствовала недомогание 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Каждый раз после этого пресс-служба канцлера заявляла, что Меркель здорова и чувствует себя хорошо.

Известно, что Ангела Меркель не будет бороться за пост главы правительства в пятый раз на выборах в 2021 году. С таким заявлением она выступила еще в осенью прошлого года. Пост председателя собственной партии «Христианско-демократический союз» она фактически уступила 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у которой большие шансы через два года стать новым канцлером Германии.

