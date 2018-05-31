Австралия предназначена только для смелых людей: 10+ доказательств

Австралия — одно из самых загадочных государств, о котором по миру ходит множество слухов. К сожалению для людей, Австралия не полностью населена дружелюбными местными жителями, крутыми кенгуру, милыми коалами и улыбающимися квокка. Эта территория считается одной из самых благополучных стран в мире и в то же время — одной из самых опасных. Животные, насекомые, птицы и растительность вырастают там до невиданных размеров, пугая своим жутким видом людей во всех уголках планеты, хотя многие из них безвредны для человека.

Вот вам немного цифр: в Австралии обитает около 170 змей, 100 из которых ядовиты и вообще 21 из 25 смертельно опасных змей в мире живут в этой стране. Однако, здесь от укуса змеи погибает от 2 до 4 человек в год, а, например, в Азии змеи ежегодно убивают 11 тысяч человек. Кроме того, Австралию населяет более 2400 различных видов паукообразных, среди них смертоносный сиднейский воронкообразный паук, который может оборвать жизнь человека через 15 минут после укуса.

Местные жители регулярно делятся в соцсетях фотографиями опасностей, с которыми им приходится сталкивать каждый день. Мы собрали для вас несколько самых щадящих снимков, которые убедительно объясняют, популярную фразу «В Австралии всё хочет убить вас». Внимание, впечатлительным лучше не смотреть!

1. «Ящерицы в Австралии выглядят как-то так»

2. «Серая летучая лисица, размах её крыльев достигает 1,5 метров»

3. «Араукария — сосновая шишка, которая может убить человека при падении»

4. «Дамы и господа, это морской крокодил (Crocodylus Porosus). Австралийские реки полны этих чудовищ. Их длина около 6 метров»

5. «В Австралии даже град может убить тебя»

6. «Кенгуру здесь тоже нереальных размеров»

7. «В этой стране бывает и так»

8. «Милая, на нашем ребёнке жучок. Или наоборот»

9. «Тем временем в Австралии»

10. «Это паук-охотник, и он совершенно безвреден. Хотите верьте, хотите нет, но это один из наименее опасных пауков, которые живут в Австралии»

11. «Ничего необычного, просто жабы верхом на питоне»

12. «Этот гигантский, ярко-розовый слизняк встречается только в одном, изолированном лесу на потухшем вулкане в Австралии»

13. «Паучьи сети»

14. «Обычная картина для Австралии»

15. «Австралийская мама нашла вторую самую ядовитую змею в мире, которая спряталась в детской коробке для завтрака»

16. «Это мёртвый кит, наполненный газом, на грани взрыва в австралийском городе Банбери»

17. «Вы понимаете, что находитесь в Австралии, когда видите, как лягушки едят змей»

18. «Марш волосатых гусениц»

19. «Заправка топливом в Австралии тоже может убить тебя»

20. «Этот гигантский дождевой червь был найден в Квинсленде»

21. «Вот почему здесь вы всегда должны проверять свою обувь, прежде чем надеть её»

22. «Моя подруга нашла это на задней двери дома. Такое бывает только в Австралии, верно?»

23. «В Австралии вам может попытаться убить даже потолочный светильник»

24. «И унитаз»

25. «Типичный придорожный кювет в Австралии»

26. «Моя мама с подругой нашли это на пляже сегодня»

Это было найдено в Бруме, Западная Австралия и выглядит как анемон. Точнее, Дофлейния Армата, вооруженный анемон. Также называется полосатый анемон. Это животное считается чрезвычайно опасным, так как может причинить болезненные укусы, которые заживают долгие месяцы.

27. «Добро пожаловать в Австралию»

28. «Только здесь вы можете встретить насекомое размером с небольшое млекопитающее»

29. «Я не пойду сегодня на кухню! Попросите его приготовить вам ужин!»

30. «Это термитники. Природа здесь может быть чертовски пугающей»

Этот термитник был сфотографирован на северной территории Австралии. Термиты способны строить сооружения, выше чем любое другое существо на Земле. Чтобы сравнить масштаб высоты строения и размера самих термитов, представьте, что человеку пришлось бы строить здание высотой 10 километров. А ещё термитники прочнее цемента.

31. «Очень ядовитый осьминог с синими кольцами»

32. «Фото этого паука сделал мой приятель прошлой ночью в Юго-Восточном Квинсленде»

33. «Кстати, в Австралии мухи бывают намного хуже и опаснее пауков»

Ну как, вы всё ещё хотите съездить в Австралию? А если вы уже побывали в этой удивительной стране, напишите нам, мы с удовольствием расскажем о вашем опыте в следующей статье!

А вот туристы, которые побывали в Японии, уверены, что эта страна предназначена только для низкорослых людей. Посмотрите на эти убедительные и смешные доказательства.