Япония предназначена для низкорослых людей: 10+ смешных доказательств

Русским людям бывает сложно понять, как другие страны умещаются на маленьких клочках земли. Вот, например, в Японии живут 126 миллионов человек, которые втиснуты на территории, общей площадью в 45 раз меньше, чем Россия. В силу обстоятельств японцы научились мастерски экономить пространство — это касается и технологических новинок и домов, в которых они живут.

К слову, средний рост японского мужчины составляет 170 см, поэтому туристам из других стран, обладающие более высоким ростом, бывает очень сложно освоиться в стране, где приходится сгибаться вдвое, чтобы войти в дверь, мыть руки на коленках и сворачиваться калачиком, чтобы уместиться на кровати. Собрали для вас фотографии высоких людей, которые, приехав в Японию, столкнулись с неожиданными проблемами. И в этих снимках полно боли, но не смеяться, глядя на них, просто невозможно.

1. «Только что вернулся из путешествия в Японию. Я знал, что высокий. Но не понимал, НАСКОЛЬКО я высокий по сравнению со всеми японцами»

2. «Мой отчим ростом 204 см на этой неделе посетил Японию»

3. «Так вот как чувствуют себя баскетболисты всё время»





4. «Мой рост 192 см. Я два месяца жил в традиционном японском доме и постоянно бился обо всё головой»

5. «Попросил прохожего сфотографировать меня и друзей на фоне купающихся снежных обезьян в Нагано. Я не поместился на фото»

6. «Коротко о моей поездке в Японию. Я ростом 192 см»

7. «Жизнь высоких людей в Японии»

8. «Берегите голову!»

9. «Каждый раз, когда я посещаю Японию, я чувствую, что не вписываюсь… Интересно, почему?»

10. «В одном магазине меня за голову поймала акула»

11. «Проблемы высоких людей выглядят как-то так»

12. «Два друга приехали в Японию»

13. «Япония была построена не для меня»

14. «Смотрите, я могу пробить потолок головой!»

15. «Останавливались на одну ночь в японском хостеле. Моя голова встретилась с этим светильником по крайней мере 8 раз»

16. «Если бы я мог описать свою недавнюю поездку в Японию одной фотографией, это выглядело бы так»

17. «Вы только посмотрите на эту дверь и на меня»

18. «Я в восторге от своей первой поездка в Японию!»

19. «Как приспособиться жить в Японии»

20. «Всегда нужно быть начеку!»

21. «Пожалуй, лучше купить себе шлем»

22. «Даже приготовление пищи может стать проблемой»

23. «А от умывания может устать спина»

24. «Однажды мой брат, 204 см, моя сестра, 183 см, и я, 195 см отправились в Японию… Нам было трудно даже попасть внутрь куда-либо!»

25. «Я и страна восходящего солнца в одной фотографии»

Кстати, высокие люди сталкиваются с проблемами не только в Японии, но и во множестве других мест. Причём, большинство сложностей возникает при выполнении повседневных задач — сходить в банкомат, приготовить еду, принять душ, полететь на самолёте. Из-за впечатляющего роста всё это очень неловко и смешно получается.